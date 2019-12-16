مساعد وزير الخارجية تستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي

استقبلت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفيرة د. ماهى حسن عبد اللطيف، اليوم الإثنين، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم ممثلين لأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين؛ حيث استعرضت السفيرة عبد اللطيف "محورية العلاقات الثنائية بين الدولتين وأهمية العمل على مواصلة تعزيزها في كافة المجالات، والتباحُث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعرُف عن قرب على حجم التطورات والإنجازات، التي تشهدها مصر".





وتحدث خلال اللقاء أيضاً مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين؛ حيث قدم شرحاً للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان والعمل على تدعيم آليات ومفاهيم وثقافة حقوق الإنسان؛ واستعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، أهم القضايا الإقليمية وموقف مصر منها، مؤكداً على محورية الدور المصري في محيطها العربي، والأولوية التي توليها مصر لضمان استقرار شعوب المنطقة والحفاظ على السيادة والوحدة للدول، عن طريق التوصل لحلول سلمية للصراعات.





هذا واهتم الجانب المصري بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في السنوات الماضية، وكذلك مجابهة الفكر المتطرّف الذي تعمل على نشره جماعة الإخوان الإرهابية.



