Advertisements
Advertisements
Advertisements

مساعد وزير الخارجية تستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:04 م
Advertisements
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
Advertisements
استقبلت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفيرة د. ماهى حسن عبد اللطيف، اليوم الإثنين، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم ممثلين لأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين؛ حيث استعرضت السفيرة عبد اللطيف "محورية العلاقات الثنائية بين الدولتين وأهمية العمل على مواصلة تعزيزها في كافة المجالات، والتباحُث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعرُف عن قرب على حجم التطورات والإنجازات، التي تشهدها مصر".

وتحدث خلال اللقاء أيضاً مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين؛ حيث قدم شرحاً للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان والعمل على تدعيم آليات ومفاهيم وثقافة حقوق الإنسان؛ واستعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، أهم القضايا الإقليمية وموقف مصر منها، مؤكداً على محورية الدور المصري في محيطها العربي، والأولوية التي توليها مصر لضمان استقرار شعوب المنطقة والحفاظ على السيادة والوحدة للدول، عن طريق التوصل لحلول سلمية للصراعات.

هذا واهتم الجانب المصري بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في السنوات الماضية، وكذلك مجابهة الفكر المتطرّف الذي تعمل على نشره جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن التقدير لإتاحة الفرصة للتعرُف عن قرب على الدور المصري المهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
Advertisements

أخبار تهمك

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ ساعة و 19 دقيقة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ ساعتين و 15 دقيقة

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 8 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

07:59 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

08:32 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status