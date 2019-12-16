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وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد شركة Google

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:02 م
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اللقاء
اللقاء
أسماء قورة
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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع وفد شركة Google بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم بحث مدى إمكانية الإستفادة من البنية التحتية لوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ وتوسيع نطاق برنامج مهارات من جوجل، وبرامج تأهيل الأطفال، والنشء والشباب من المهارات الرقمية، واستخدام الانترنت الآمن.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تمتلك العديد من المنشآت الرياضية والشبابية المميزة والمجهزة على أعلى مستوى لاستضافة أكبر الأحداث والبرامج التدريبية المؤهلة لجميع فئات وقطاعات الشباب المصري.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة مشاركة الشباب في برامجها المتعلقة بكيفية "استخدام التكنولوجيا الرقمية، ووسائل الإعلام بطرق آمنة ومسؤولة وفعالة، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا" وذلك ايمانًا من الوزارة بأهمية تلك القضية ليكون الشباب المصري مواكبًا للحراك التكنولوجي العالمي

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية لدعم ورعاية النشئ والشباب وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في اطار تحقيق رؤية الوزارة والتي يمثل جانب التدريب وبناء القدرات والمهارات لدى الشباب من أهم الاولويات لديها.

جاء ذلك على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم والذي تستضيفة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

وفد منتدي العالم مدينة شرم شركة الشرق الأوسط الشباب والرياضة Google

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