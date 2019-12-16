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نجم فلامنجو يتوعد الهلال قبل نصف نهائي كأس العالم للأندية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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الهلال وفلامنجو
الهلال وفلامنجو
أميرة فطيم
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تحدث رافينيا نجم الفريق الأول للكرة بنادي فلامنجو البرازيلي، عن مباراة فريقه أمام الهلال، والمقرر اقامتها غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال رافينيا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نركز على مباراة الهلال على الرغم من تتحدث الجماهير عن مباراة فلامنجو وليفربول في النهائي، ولكننا لا نفكر الآن سوى في مباراة الغد، فنحن نعلم أن عدد كبير من الفرق البرازيلية خسرت في الدور قبل النهائي ولا نريد أن نكرر ذلك".

وأضاف: "أشعر بالفخر لفوزي بلقب مونديال الأندية من قبل مع بايرن ميونخ، وأنا الآن سأقاتل مرة أخرى للفوز باللقب الآن لإسعاد جماهير فريقنا وكذلك الجماهير البرازيلية وجماهير أمريكا الجنوبية كلها، أعلم أن المباراة ليست سهلة لكننا نركز جيدا لحسمها لصالحنا".

وبالحديث عن جيسوس مدرب الفريق؛ قال: "أشعر بالسعادة البالغة للعمل مع مدرب أوروبي في البرازيل فجيسوس يمتلك خبرة كبيرة وستفيد فلامنجو والكرة البرازيلية بشكل عام، لا أقلل من باقي المدربين البرازيليين لكني عملت مع العديد من المدربين ، لكن جيسوس من أفضل المدربين الذين عملت معهم".

وتابع: "خضت العديد من المباريات في أوروبا، لكنني سعيد أيضا بتجربتي مع فلامنجو وأتمنى حصد لقب المونديال".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.
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الكلمات المفتاحية

نادي فلامنجو رياضة رافينيا الهلال وفلامينجو الهلال اخبار الرياضة

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