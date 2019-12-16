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مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يسجل نسخته الثانية في موسوعة "جينيس"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دخل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، في نسخته الثانية، التي تقام في ملهم شمال مدينة الرياض، عن طريق تسجيله رقماً قياسياً جديداً وهو بلوغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته "2350 صقراً" لهذه النسخة، محطماً الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ 1723 صقراً.

وتسلّم شهادة هذا الإنجاز، اليوم الاثنين، نادي الصقور السعودي، التي منحت للمهرجان كونه أكبر بطولة من نوعها في العالم بعدد صقور مشاركة بلغ 2350 صقراً.

وينظم نادي الصقور السعودي مسابقة الملواح، التي يقطع فيها الصقر مسافة أربعمئة متر نحو الشخص الملواح، مسجلاً أسرع توقيت، في حين تقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة مسابقة مزاين الصقور.

ويذكر أن المهرجان يختتم مسابقاته يوم غدٍ الثلاثاء بعد 17 يوماً من المنافسات بين الصقارين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والذين تنافسوا على جوائز المهرجان التي تجاوزت 21 مليون ريال.

نادي الصقور السعودي
هو نادي يهدف إلى جمع الصقارين في المملكة العربية السعودية تحت رابطة واحدة، والاهتمام بالصقور والمحافظة عليها وعلى هواية استخدامها في الصيد، كونها موروثًا شعبيًا وثقافيًا في المملكة. تأسس النادي بأمر ملكي في عام 2017، ويشرف عليه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

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موسوعة جينيس مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مهرجان الملك عبدالعزيز الملك عبدالعزيز

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