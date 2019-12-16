لاعب منشية البكاري يتلقى عرضا من الدوري التركي





تلقى اللاعب الصاعد حسن سيد لاعب فريق منشية البكاري عرضا من جانب نادي اوفسبور الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في تركيا.



ويعد اللاعب صاحب ال19 عاما من اللاعبين المميزين في فريق المنشية، وسبق له الإنضمام لقطاع الناشئين في نادي الداخلية.



وقال وكيل اللاعب بأن العرض التركي سيكون بوابة اللاعب للإحتراف بأحد الأندية الأوربية خلال المواسم المقبلة لما يمتلكه من موهبه وتميز في مركز صانع الألعاب والمهاجم.



وأشاد مدرب اللاعب بقدراته الفنية والبدنية خلال المواسم الأخيرة، والتي تؤهلل لخوض التجربة الإحترافية في سن مبكر.



ومن المنتظر أن يغادر حسن سيد في المرحلة المقبلة لفريقة الجديد تمهيدا لتوقيع الكشف الطبس وإتمام التعاقد.