Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الأرصاد' تصدر بيانا عن طقس الثلاثاء.. 3 درجات بإحدى المدن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء والموافق 17 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس مائل للدفء علي شمال البلاد، حتي شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا، بارد ليلًا.

وأفاد البيان، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة جهة الشرق والرياح اغلبها شمالية شرقية تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر.

وعن حالة البحرين، فهي معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1،5 إلى 2 متر، والرياح اتجاهها شمالي غربي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:
القاهرة: 11 22
الأسكندرية: 11 21
شرم الشيخ: 15 23
نخل: 3 19
الغردقة: 14 24
المنيا: 9 22
حلايب: 19 23
'الأرصاد' تصدر بيانا عن طقس الثلاثاء.. 3 درجات بإحدى المدن
'الأرصاد' تصدر بيانا عن طقس الثلاثاء.. 3 درجات بإحدى المدن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الثلاثاء الأرصاد أمطار خفيفه أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

منذ أقل من ساعة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعتين

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين و 8 دقيقة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الإثنين.. وتؤكد: درجة الحرارة 5 على هذه المنطقة

حقيقة تعرض البلاد لموجة طقس باردة الأيام المقبلة

قبل ما تخرج.. بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

الأرصاد تنشر بيانا عن طقس عطلة الأسبوع

بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الخميس

الأرصاد عن طقس السبت: درجة الحرارة 5 على هذه المدينة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

07:59 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

08:32 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status