'الأرصاد' تصدر بيانا عن طقس الثلاثاء.. 3 درجات بإحدى المدن

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء والموافق 17 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس مائل للدفء علي شمال البلاد، حتي شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا، بارد ليلًا.





وأفاد البيان، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة جهة الشرق والرياح اغلبها شمالية شرقية تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر.





وعن حالة البحرين، فهي معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1،5 إلى 2 متر، والرياح اتجاهها شمالي غربي.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 11 22

الأسكندرية: 11 21

شرم الشيخ: 15 23

نخل: 3 19

الغردقة: 14 24

المنيا: 9 22