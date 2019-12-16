"صالح" يطالب المبعوث الأممي بسحب الثقة من فايز السراج

عقيلة صالح، المبعوث الأممي غسان سلامة،

بسحب الثقة من

وأشار إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتأليف حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

وأشار إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتأليف حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

وأوضح "سلامة"، أن مؤتمر برلين سيضع الأسس لرعاية اتفاق بين الليبيين.

وأوضح "سلامة"، أن مؤتمر برلين سيضع الأسس لرعاية اتفاق بين الليبيين.

وقال غسان سلامة، إن مقترح عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية خصوصا.



بدوره، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق المزعوم، واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة.