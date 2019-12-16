بتكلفة 361 مليون.. تطوير 318 ملعب بمراكز الشباب

أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها استراتيجيتها تعمل نحو الارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات، وتطوير بنيتها الإنشائية على أعلى مستوى ليتمكن النشء والشباب من ممارسة جميع الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وضمن رؤية الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية





وطورت الوزارة عدد 318 ملعب بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات منذ اول يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بتكلفة وصلت إلى 361 مليون و956 ألف جنيه، وتنقسم الملاعب إلى 193 ملعب خماسى، 64 ملعب قانوني، و11 ملعب اكريليك، و48 ملعب تدريبي، وملعبين تنس أرضي.





مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب:





أنشأت وزارة الشباب والرياضة منطقة حمام السباحة بمركز شباب الأندلس بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع ضمن مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب.ويضم المشروع إقامة وإنشاء منطقة استجمام تشمل حمام سباحة نصف أولمبي وحوض سباحة للأطفال وكافتيريا.





وطرحت وزارة الشباب والرياضة عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات القليوبية والوادي الجديد والشرقية.في محافظة القليوبية، تم طرح حمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب الأمل بالخانكة.





وعن محافظة الوادي الجديد، أُعلن عن طرح عدد (10) محلات تجارية بمركز شباب تنيده، وعدد (23) محلا تجاريا بمركز شباب الموشية، واقامة كافيتريا بمركز شباب بلاط.





وبمراكز شباب الشرقية، تم طرح مطعم وكافتيريا بمركز شباب صقر، ومحلات تجارية بمركز شباب قرمله، وعدد(7) محلات تجارية بمركز شباب مشتول، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب الحبش، وكافيتريا بمركز شباب شيبه قش، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب منشية سعيد، وحمام سباحة وقاعة أفراح بمركز شباب أبو حماد.





مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.