محافظ جنوب سيناء: تدشين الخط الملاحي "شرم -الغردقة" خطوة أولى



وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير مهتم بالخط الملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ، معقبا: "كامل الوزير حاطط إيده على المشاكل اللي عندنا".



وأوضح أن شركة الجسر العربي هى المسئولة حاليا عن تشغيل الخط الملاحي، وهى شركة بين مصر والأردن والعراق، مؤكدًا أن الخط بدأ يعمل بشكل جيد، وسيعود تشغيله على الوضع السياحي في مصر بشكل إيجابي، معقبا: "بدأنا الخطوة الأولى"، مقترحا مد الخط الملاحي إلى السعودية.



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تدشين خط الملاحة بين "شرم الشيخ – الغردقة" تأخر كثيرا، حيث كانت هناك شركة قطاع خاص مسئولة عنه منذ 3 سنوات، ولكن تعرضت العبارة لأعطال، ولم تستمر في عملها.