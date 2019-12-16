رئيس جامعة المنصورة: منتدى شباب العالم تم بشكل أكثر من رائع و له صدى عالمي

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الاستعداد وتنفيذ المنتدى تم بشكل أكثر من رائع وله صدى عالمي على مستوى العالم.



وأضاف بأن هذا التجمع الشبابي فرصة كبيرة للتعارف وتبادل المعلومات والرؤى والطموحات والأفكار متمنيًا النجاح والتوفيق.



وقال رئيس تلجامعة أن تنظيم المنتدى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتأهيلهم وإعدادهم لقيادة مصر فى المستقبل وأن شباب مصر أكد قدرته على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات محليا ودوليا.



وتجدر أهمية المنتدى بأنها أوضحت ونقلت الصورة الحقيقية عن مصر بلد الأمن والأمان مشيرا إلى حرص الجامعة على مشاركة طلابها في الملتقيات الشبابية والمؤتمرات التي تهدف إلى إعدادهم وإكسابهم مهارات القيادة لتمكينهم.



تناول المنتدى تطوير حلول مبتكرة لذوي الإعاقة وتبادل الأفكار والخبرات لرواد الأعمال من الشباب ومناقشة حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.



وساهم بشكل كبير في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن مصر ونشرالوعي والفكر وتعزيز ثقافة السلام للتعايش وقبول الآخر وتعظيم التعاون بين قيادات الدولة والشباب.