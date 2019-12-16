محمد رمضان يروج لحفلته: "أقوى حفلة في مراكش بساحة الفنا"

روج الفنان محمد رمضان لحفلته الجديدة في المغرب، المقرر عرضها 29 من شهر ديسمبر الجاري، حيث شارك أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



ونشر "الأسطورة"، صورة تشويقية لحفلته، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .



وعلق "رمضان" على الصورة:"29/12/2019 the biggest concert in morocco، ثقة في الله نجاح أقوى حفلة في مراكش ساحة الفنا"، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها.



أغنية "money"



حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وتخطت 3ملايين مشاهدة، عبر قناته الخاصة به على موقع يوتيوب .



فيديو كليب "السلطان"



حيث تخطى فيديو كليب"السلطان" 10 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وظهر محمد رمضان بالزى الملكى، ومن حواليه الجوارى، وتم تصوير هذا الكليب فى مراكش بالمغرب،وكانت بطلة الفيديو كليب الفنانة العراقية نور نعيم، والتى جسدت دور السلطانة.



يقال المخرج حسام الحسيني لجأ إلى مدير تصوير هوليوودي لتصوير الفيديو كليب، ويدعى تييري أربوجاست.



يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.



