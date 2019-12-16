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طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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التليفون الارضى
التليفون الارضى
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تُحصل الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الارضى، من المشتركين، بحسب التعاقد المبرم بين الشركة والعميل، الذي له حرية اختيار نظام السداد الملائم له.

تحديد نظام دفع فاتورة التليفون الارضى

ويمتلك العميل، المشترك بتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، حرية الاختيار بين أنظمة السداد، سواء الشهرية، الربع سنوية والسنوية.

سداد فاتورة التليفون الارضى شهريًا

يدفع المتعاقد، قيمة الفاتورة المستحقة الدفع شهريًا، مشروط بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة، في يوم 15 من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح تقترب من الـ20 يوماً، وحتى يوم 4 من الشهر التالي، وتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، في حال عدم السداد حتى اليوم الخامس من الشهر التالي.

سداد فاتورة التليفون الارضى نظام الربع سنوي

وهو النظام الشائع، بين مشتركي الشركة المصرية للاتثالات المصرية، وفيه تسدد فاتورة التليفون الارضى، كل 3 أشهر، بالقيمة التى تعاقد بها العميل مع بدء الاستراك.

سداد فاتورة التليفون الارضى إلكترونيًا

يهتم المشتركين، بمعرفة كل ما يتعلق بفاتورة التليفون الارضى، ما دفع "المصرية للاتصالات"، إلى تقديم خدمات جديدة تتعلق بتفاصيل الفاتورة، فمن خلالها يمكن الاستعلام، عن قيمة الفاتورة، وسدادها عبر الموقع الرسمي إلكترونيًا.

خدمة سداد فاتورة التليفون الارضى

ويحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم الخدمات، للمتابعين والقراء، نسرد في السطور التالية، كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي الشهرية، لشهر نوفمبر 2019، من خلال الموقع الإلكتروني ببمصرية للاتصالات.
خطواط سداد فاتورة التليفون الأرضي

أولاً: الدخول على الرابط : https://billing.te.eg/ar-EG أو اضغط هنا.

ثانياً : نملأ البيانات، ندخل كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي، والضغط على (اظهر الفواتير)

ثالثاً: بعد ظهور الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها، نضغط "اختر السداد"، ثم نذهب أعلى الشاشة، ونختار "ادفع".

رابعاً: استكمال عملية الدفع، بإضافة البريد الإلكتروني، ثم "سدد".

خامساً: الخطوة الأخيرة، واستكمال السداد إلكترونياً، وتحديد طريقة الدفع المناسبة لك، مثل "الفيزا والماستر كارد".

وتكون بهذه الخطوات البسيطة، استكملت تسديد فاتورة التليفون الارضى المستحقة، لشركة الاتصالات المصرية، بنجاح من خلال الموقع الرسمي للشركة إلكترونيًا.
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
طرق معرفة فاتورة التليفون الارضى وخطوات السداد إلكترونيا عبر لينك المصرية للاتصالات WE
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