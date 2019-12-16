على رأسه مؤتمر حرية الصحافة.. "الصحفيين" تعقد اجتماع استكمالي الخميس

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، اجتماعًا استكماليًا للأخير، وذلك الخميس المقبل؛ لاستكمال مناقشة ما بدأه المجلس في اجتماعه الأخير.



ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.

ويناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج، وفتح باب التجديد للعضوية.

ويناقش مجلس النقابة أيضًا تقريرًا مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذب كانت أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.