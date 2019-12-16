Advertisements
Advertisements
Advertisements

على رأسه مؤتمر حرية الصحافة.. "الصحفيين" تعقد اجتماع استكمالي الخميس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، اجتماعًا استكماليًا للأخير، وذلك الخميس المقبل؛ لاستكمال مناقشة ما بدأه المجلس في اجتماعه الأخير.


ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.

 

ويناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج، وفتح باب التجديد للعضوية.

 

ويناقش مجلس النقابة أيضًا تقريرًا مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذب كانت أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مؤتمر حرية الصحافة عمرو بدر ضياء رشوان الفجر

أخبار تهمك

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

لمن فاتته القرعة.. نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رئيس أتلتيكو مدريد يطلق تصريحا مدويا عن مواجهة ليفربول

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من كلوب بعد وقوع ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات التجديد

وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)

الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعها الدوري

اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعتمد لجنة المشتغلين ويناقش التكويد

بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة أزمة نادي الزمالك

هتافات ضد مرتضى منصور داخل مكتب نقيب الصحفيين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status