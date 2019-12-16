يقوم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري بحضور مباريات بطولة الدوري المصري فى كل الملاعب من أجل مشاهدة المباريات من داخل الملعب للوقوف على مستويات اللاعبين من أجل الاستعداد للفترة القادمة والتى سيخوض فبها منتحب مصر تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





سيد معوض يحضر مباراة المقاولون ودجلة بعد قرار حسام البدري

ويحضر سيد معوض المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة ببطولة الدوري المصري اليوم من أجل مشاهدة اللقاء وتقديم تقرير عنه للمدير الفنى.

ووفقًا لتوزيعات حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر يحضر باقي أعضاء الجهاز الفنى المباريات وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وأيمن طاهر مباريات الدوري والبطولات الإفريقية.

وكان منتخب مصر تعادل فى أول مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كل من كينيا بهدف لكل فريق وأمام جزر القمر سلبيًا.