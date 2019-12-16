Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يواجه كلوب بروج في دور 16 من دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:15 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
Advertisements
وقع فريق مانشستر يونايتد الإنجيزي أمام كلوب بروج البلجيكي في مواجهة تعتبر ليست صعبة بالنسبة للشياطين الحُمر، بعد سحب قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي.

وتأهل مانشستر يونايتد بطل دوري ابطال اوروبا 3 مرات، إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته، بينما هبط بروج من دوري الأبطال بعد أن حل وراء باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وجاءت نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 كالتالي:

- ولفرهامبتون ضد إسبانيول.

- سبورتينج لشبونة ضد باشاك شهير

- خيتافي ضد أياكس

- باير ليفركوزن ضد بورتو

- كوبنجهاجن ضد سيلتيك

- أبويل ضد بازل

- كلوج ضد إشبيلية

- أولمبياكوس ضد أرسنال

- ألكمار ضد لاسك

- كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد

- لودوجورتس ضد إنتر ميلان

- آينتراخت فرانكفورت ضد سالزبورج

- شاختار دونستك ضد بنفيكا

- مالمو ضد فولفسبورج

- روما ضد جينت 

- رينجرز ضد براجا

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا ستبدأ يوم 20 فبراير المقبل، على أن تقام لقاءات الأياب في يوم 27 من نفس الشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد وكلوب بروج مانشستر يونايتد قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 قرعة دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروبا الدوري الاوروبي

أخبار تهمك

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح مثير من كلوب بعد وقوع ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 8 دقيقة

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعتين

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 4 ساعات

لمن فاتته القرعة.. نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ ساعة و نصف

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد قرعة الدوري الأوروبي اليوم عبر قناة beIN SPORTS News

أونلاين beIN SPORTS مشاهدة قرعة الدوري الأوروبي "يوروباليج" بث مباشر Man United تابع لايف بي إن سبورت

الأن.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (لحظة بلحظة)

موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي

نتائج مباريات اليوم.. استمرار عقدة بيراميدز أمام الزمالك وتصدر المقاولون محليًا وهزيمة مهينة للنني ورفاقه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status