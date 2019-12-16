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مانشستر يونايتد يواجه كلوب بروج في دور 16 من دوري أبطال أوروبا
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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وقع فريق مانشستر يونايتد الإنجيزي أمام كلوب بروج البلجيكي في مواجهة تعتبر ليست صعبة بالنسبة للشياطين الحُمر، بعد سحب قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي.
وتأهل مانشستر يونايتد بطل دوري ابطال اوروبا 3 مرات، إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته، بينما هبط بروج من دوري الأبطال بعد أن حل وراء باريس سان جيرمان وريال مدريد.
وجاءت نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 كالتالي:
- ولفرهامبتون ضد إسبانيول.
- سبورتينج لشبونة ضد باشاك شهير
- خيتافي ضد أياكس
- باير ليفركوزن ضد بورتو
- كوبنجهاجن ضد سيلتيك
- أبويل ضد بازل
- كلوج ضد إشبيلية
- أولمبياكوس ضد أرسنال
- ألكمار ضد لاسك
- كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد
- لودوجورتس ضد إنتر ميلان
- آينتراخت فرانكفورت ضد سالزبورج
- شاختار دونستك ضد بنفيكا
- مالمو ضد فولفسبورج
- روما ضد جينت
- رينجرز ضد براجا
جدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا ستبدأ يوم 20 فبراير المقبل، على أن تقام لقاءات الأياب في يوم 27 من نفس الشهر.
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