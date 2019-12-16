مانشستر يونايتد يواجه كلوب بروج في دور 16 من دوري أبطال أوروبا

وقع فريق مانشستر يونايتد الإنجيزي أمام كلوب بروج البلجيكي في مواجهة تعتبر ليست صعبة بالنسبة للشياطين الحُمر، بعد سحب قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي.





وتأهل مانشستر يونايتد بطل دوري ابطال اوروبا 3 مرات، إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته، بينما هبط بروج من دوري الأبطال بعد أن حل وراء باريس سان جيرمان وريال مدريد.



