الرئيس الصيني يتعهد بدعم زعيمة هونج كونج خلال "أصعب وقت"





اليوم الإثنين،

الرئيس الصيني

سنة خاصة جديدة

في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، أغلقت مجموعات من الشباب الملثمين الطرق حول منطقة مونج كوك المكتظة بالسكان في كولون، فوق الميناء من جزيرة هونج كونج، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عدة جولات من حشود الغاز المسيل للدموع وهراوات.



وقالت لام، إنها "شجعت من تقدير شي لجهودها، وإن هذا العام هو بالطبع عام مميز إلى حد ما لأنه في الأشهر الستة الماضية، تعرضت هونج كونج للاضطرابات الاجتماعية والاضطرابات وأعمال العنف، لذلك قضيت وقتًا أطول قليلًا لأقدم لهم وصفًا للمكانة الحالية".



وفي خضم علامات على المشاكل الاقتصادية المتزايدة في المدينة، قال لام: إن "الصين تعهدت بمواصلة تقديم سياسات اقتصادية مواتية ودعمها الكامل، بما في ذلك التنمية في منطقة الخليج الأكبر بمقاطعة قوانغدونغ المجاورة للمدينة".



وقالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير اليوم الإثنين، إن حرية الصحافة في هونج كونج تعرضت لضغوط متسارعة على الرغم من تعهدات الصين بالحفاظ على مجتمع مفتوح.



وذكر التقرير، أن الشركات الإعلامية الكبرى خضعت لملكية أو نفوذ الصينيين في البر الرئيسي، في حين أكد العنف المستهدف على المخاطر المحتملة للصحفيين الذين يتحدون رغبات الصين.



ورداً على سؤال حول التقرير خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إنه لم ير التقرير وأنه لا يستحق التعليق.



كما دخلت هونج كونج، التي يقطنها أكثر من 7 ملايين شخص، أول ركود لها خلال عقد من الزمان في الربع الثالث؛ حيث تضررت بشدة قطاعات السياحة وتجارة التجزئة بسبب الاحتجاجات.



وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأحد الماضي، أن مطار هونج كونج سجل أكبر انخفاض له في أعداد المسافرين منذ أكثر من عقد في نوفمبر.



وتعهدت إدارة "لام" بتحفيز قدره 25 مليار دولار هونج كونج (3.2 مليار دولار)، لكن محللين يقولون: إنه "من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير طالما استمرت الاضطرابات".



وفي حين أن عدد الاحتجاجات والعنف قد تضاءل في الأسابيع الأخيرة، فإن الحركة المؤيدة للديمقراطية لا تزال تتمتع بدعم واسع، مع خروج العائلات والأطفال والمتقاعدين إلى المظاهرات الأخيرة.







قدم الرئيس الصيني شي جين بينج،دعمه لزعيمة هونج كونج كاري لام، مشيدًا بشجاعتها في إدارة المركز المالي الذي تحكمه الصين في هذه "الأوقات الصعبة"، بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة التي تعارض العنف.وجاءت تصريحاته، بعد أن أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع في اشتباكات في الشوارع في وقت متأخر من الليل مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، في الوقت الذي لم تظهر فيه أسوأ أزمة سياسية في مستعمرة بريطانية سابقة منذ عقود أي دليل على الحل.وقال، لوسائل الإعلام المحلية في تصريحات موجزة قبل اجتماع مغلق مع لام في بكين: "كان الوضع في هونج كونج في عام 2019، هو الأكثر تعقيدًا وصعوبة منذ عودته إلى الوطن الأم".وأضاف، أن الحكومة المركزية تدرك تمامًا الشجاعة وتحمل المسؤولية التي أظهرتها في هذه الأوقات الاستثنائية في هونج كونج.كما عادت هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997، بوعد بالحكم الذاتي الواسع النطاق بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، بما في ذلك الصحافة الحرة والقضاء المستقل، والتي يقول المحتجون، إنها تتآكل من قبل حكام الحزب الشيوعي في بكين، والصين تنفي التهمة.وتنبأت وسائل الإعلام في هونج كونج بأن محادثات لام مع شي، يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.ولم يتطرق شي إلى التفاصيل، لكنه كرر دعمه لـ"لام" على الرغم من بعض التقارير الإعلامية السابقة، التي تشير إلى إمكانية استبدالها.وأضاف، أن بكين "لا تتزعزع في دعم شرطة هونج كونج في التمسك الصارم بالقانون"، موضحاً أن "لام واصلت التمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".كما قال الرئيس شي، الشهر الماضي، إن الصين "لا تتزعزع" في الدفاع عن الأمن والسيادة الوطنيين، وتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" ومعارضة القوات الأجنبية التي تتدخل في هونج كونج.وصرح اليوم الاثنين، بأن هذه كانت مواقف بكين الأساسية في شؤون هونج كونج.والتقىت لام في وقت سابق برئيس الوزراء لي كه تشيانغ، الذي قال، إن هونج كونج لم تخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه الاقتصاد في المدينة بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.