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النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:59 م
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داني ألفيش
داني ألفيش
أحمد رمضان متولي
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وصل لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش - نجم برشلونة السابق وساو باولو الحالي وكابتن فريق البرازيل- إلى مصر مساء أمس الأحد في زيارته الثانية إلى مصر بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز.

 

وقام ألفيش بزيارة عدة مناطق سياحية منها أهرامات الجيزة و أبو الهول، وسيقوم باستكمال جولته السياحية في مجمع الأديان والمتحف المصري بالإضافة إلى عدة مناطق سياحية أخرى في العاصمة.

 

جدير بالذكر أن ألفيش قد أتى إلى مصر بدعوة من رجل الأعمال تامر وجية، لزيارة المناطق السياحية الشهيرة في مصر، وفور بدأ جولته السياحية، عبر اللاعب العالمي عن سعادته قائلا أنها من أفضل الزيارات التي قام بها والتي كان يخطط لها هو و زوجته منذ فترة طويلة.

النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
النجم العالمي داني ألفيش وزوجته في جولته السياحية في القاهرة والجيزة (صور)
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