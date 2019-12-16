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بإطلالة مميزة.. اريج التركي تشارك في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الثدي (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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اريج التركي
اريج التركي
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شاركت خبيرة التجميل والميكب ارتست الشهيرة اريج التركي، في اليوم العالمي لسرطان الثدي، بإطلالة من توقيعها على فتاة من أفريقيا نالت استحسان الجميع.

 

وعلى هامش مشاركة اريج التركي، تم تكريمها بشارة سرطان الثدي تقديرًا لموقفها ودعمها لمرضى سرطان الثدي.

 

يذكر أن "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد، خضعت منذ أيام لجلسة تصوير مؤخرًا بتوقيع خبيرة التجميل اريج التركي، نالت استحسان عدد كبير من جمهورها في الوطن العربي.

 

وظهرت "حداد" في جلسة التصوير بإطلالة رومانسية هادئة بعدما ارتدت فستان شيفون أسود اللون شفاف، واعتمدت في إطلالتها التجميلية على إطلالة مميزة تناسب ملامحها.

بإطلالة مميزة.. اريج التركي تشارك في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الثدي (صور)
بإطلالة مميزة.. اريج التركي تشارك في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الثدي (صور)
بإطلالة مميزة.. اريج التركي تشارك في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الثدي (صور)
بإطلالة مميزة.. اريج التركي تشارك في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الثدي (صور)
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