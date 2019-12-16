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قرعة دوري أبطال أوروبا.. أرقام برشلونة أمام الأندية الإيطالية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أختتمت اليوم فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في دور الـ16، والتي أنطلقت ظهر اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة نارية بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية الإيطالية.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع الأندية الإيطالية في 55 مباراة، حقق خلالها برشلونة الفوز في 27 مباراة، وتلقى الهزيمة في 11 مواجهة، بينما سيطر التعادل على 17 لقاء بينهما.

ويعد نادي أي سي ميلان الإيطالي أكثر الفرق الإيطالية مواجهةً مع برشلونة، حيث التقى الفريقين في 19 مباراة، حقق البلوجرانا الفوز في 8 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 7 لقاءات، وانتهت المباراة بالتعادل في 5 مباريات.

بينما جاءت أخر لقاءاته مع الأندية الإيطالية أمام إنتر ميلان في دور المجموعات للموسم الحالي، حيث أنتهت المباراتين لصالح برشلونة بنتيجة 2-1 في كل مباراة.

ولم يلتقي برشلونة مع نابولي في أي مباراة رسمية من قبل، حيث جمعت بينهما 4 مواجهات جاءت ننتائجها كالتالي:

تغلب برشلونة في المباراة الأولى بنتيجة 5-0 في بطولة كأس جوهان جامبر عام 2011.

وتمكن نابولي في المباراة الثانية من الثأر من خلال تحقيق الفوز على البلوجرانا بنتيجة 1-0، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وذلك عام 2014.

والتقى الفريقين مرتين في العام الحالي، تمكن برشلونة من حسم النتيجة لصالحه في المباراتين، حيث انتهى اللقاء الأول بنتيجة 2-1، والثاني بنتيجة 4-0، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ليؤكد البلوجرانا تفوقه في المباريات الودية في إنتظار نتيجة أول لقاء رسمي بينهما، في شهر فبراير المقبل.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

برشلونة ضد نابولي
ليفربول ضد أتليتكو مدريد
فالنسيا ضد اتالانتا
يوفنتوس ضد أولمبيك ليون
توتنهام هوتسبير ضد لايبزيج
تشيلسي ضد بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند.
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