"حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".. فيلم تسجيلي بمنتدى شباب العالم

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.



عرض على هامش جلسة "دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، فيلم تسجيلي بعنوان "حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".