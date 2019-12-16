Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تهدد مرة أخرى بإغلاق القواعد الأمريكية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
عقب قرار أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يصف التطهير العرقي للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنه إبادة جماعية، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين في تركيا حيث يتمركز الجنود الأمريكيون "اذا لزم الامر"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد: "إذا لزم الأمر، سنجري مناقشات مع جميع وفودنا، وإذا لزم الأمر، قد نغلق [قاعدة جوية] وكوريسيك [محطة الرادار]".

كان أردوغان يرد على قرار مجلس الشيوخ بالإجماع الذي أقر الأسبوع الماضي بشأن مطالبات الأرمن بالأحداث التي وقعت في عام 1915.

يقدر المؤرخون مقتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني في ابادة جماعية يعتبرها كثير من العلماء أول إبادة جماعية في القرن العشرين. تجادل تركيا بأن مقتل الأرمن في شرق الأناضول وقع بعد أن وقف بعضهم مع الغزاة الروس وتمردوا ضد القوات العثمانية، أعقبه نقل لاحق للأرمن أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وقد اصبحت التهديدات بإغلاق المنشآت العسكرية الأمريكية في تركيا، بما في ذلك قاعدة إنجرليك الجوية، وهي نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية الأمريكية ضد داعش في العراق وسوريا، وقاعدة كوريسيك، وهي منشأة منفصلة تستضيف رادار الجيش الأمريكي الرئيسي المستخدم في الدفاع الصاروخي لحلف الناتو في أوروبا، اشياء يمكن التنبؤ بها تقولها تركيا مرارا وتكرارا.

في الأسبوع الماضي، قالت تركيا إنها قد تطرد الولايات المتحدة من انجيرليك وكوريسيك قبل تحركات الكونغرس لمناقشة العقوبات المرتبطة بغزو أنقرة لسوريا وشرائها للأسلحة الروسية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات عالية التقنية من طراز اس 400. وقد اصدر وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو تحذيرًا مماثلًا في يوليو.

على الرغم من دعم الرئيس ترامب المتكرر والحماسي لأردوغان، فإن هذه التهديدات من جانب تركيا تدل على تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. دائما ما يقول ترامب عن اردوغان انه "رجل قوي يستحق الاحترام"، واصفا إياه بأنه "صديق". حتى أن إدارة ترامب أعطت تركيا الحرية في غزو سوريا من خلال سحب جميع القوات الأمريكية بعيدا عن المناطق الحدودية. تحت ضغط الرأي العام، قام ترامب في البداية بمعاقبة تركيا على هذا العمل العسكري، ولكن بعد ذلك ألغت العقوبة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترك معظم مكاسب تركيا في مكانها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا و واشنطن تركيا تهدد بإغلاق القواعد الأمريكية التطهير العرقي للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى اردوغن و ترامب

أخبار تهمك

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ نصف ساعة

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

قرعة دوري أبطال أوروبا.. أرقام برشلونة أمام الأندية الإيطالية

منذ 34 دقيقة

موعيد مباريات الذهاب والعودة لمباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركيا تحث على دراسة أرشيفها بشأن الإبادة الجماعية للأرمن

مسؤولون: "أردوغان" قد يلغي زيارة لواشنطن بعد تصويت الكونجرس

الخارجية التركية: لم ننس أبدا الأعمال الوحشين اليونانية

تركيا تهدد بإغلاق قاعدة أنجرليك الجوية للولايات المتحدة

رئيس الوزراء الأرمني: اعتراف أمريكا بالإبادة "انتصارا" للعدالة

تركيا تنتقد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ "الإبادة الجماعية في أرمينيا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status