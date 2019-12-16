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أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:50 م
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إيمليانو بوتراجينيو
إيمليانو بوتراجينيو
الفجر الرياضي
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علق إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن صعوبة مواجهة المرينجي لفريق مانشستر سيتي في إطار منافسات دور ال16 من دوري أبطلال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور 16  بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية وحاسمة، وتصدر المشهد في موقعة ريال مدريد امام مانشستر سيتي.

- تعليق ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي
وتحدث إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بقوله “ريال مدريد لن يلعب ضد جوارديولا بل سيواجه مانشستر سيتي، السيتي فريق قوي من كافة الجوانب، المواجهة ستكون مشوقة، وهذا النوع من المباريات يساعدنا على النمو”.

وفي الجهة الأخرى قال مدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين “مباراة ضد فريق يمتلك 13 دوري أبطال أوروبا ستكون عظيمة، نفضل مباراة مثل هذه في هذا الدور بدلاً من خوضها في دور متقدم”.

وجاءت مواجهات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا كالتالي :-
- برشلونة vs نابولي
- ليفربول vs أتليتكو مدريد
- فالنسيا vs اتالانتا
- يوفنتوس vs أولمبيك ليون
- توتنهام هوتسبير vs لايبزيج
- تشيلسي vs بايرن ميونيخ
- باريس سان جيرمان vs بوروسيا دورتموند

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مانشستر سيتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ريال مدريد دور 16 إيمليانو بوتراجينيو

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