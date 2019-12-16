منتدى شباب العالم| "السيسي": نبذل جهدا كبيرا في التحول الرقمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا في مصر نبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي، وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أننا نقوم بخطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المصرية، ونبذل جهدا ضخما في 5 بحيرات، معربًا عن أمله أن يتم عرض الجهد المصري الخالص بدون دعم خارجي في التعامل مع بحيرة 250 ألف فدان يتم تغيير ما حدث فيها من إهمال، ويعيدها لحالة بيئة هي الأفضل خلال الـ 50-60 عام الماضية.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

