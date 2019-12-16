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"حرب الطاقة".. فيلم تسجيلي بمنتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
هدى عبدالرازق
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عُرض خلال فعاليات "جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، فيلم تسجيلي بعنوان "حرب الطاقة" والذي يتحدث عن مستقبل الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما.

 وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم دول المتوسط

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