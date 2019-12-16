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بطل العالم في الملاكمة يوجه تحية لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:35 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حرص بطل العالم في الملاكمة “أنطوني جوشوا” على توجيه تحية خاصة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

وظهر “جوشوا” في الفيديو رافعًا قبضة يده للأعلى ناظرًا باتجاه ولي العهد الذي كان يتابع المباراة، والذي رد عليه بمبادلته التحية.

وفاز “جوشوا” في مبارة ضد الملاكم الأمريكي “أندي رويز”، بعد أن قدم مباراة مميزة فاز فيها بعدد النقاط، والتي كانت 118-110 من قبل حكمین اثنین و119-109 من قبل الحكم الثالث، لیحسم المباراة لصالحه.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، البريطاني "آنتوني جوشوا" والذي فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة.

موسم الدرعية:
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في مدينة الدرعية إلى نحو شهر بدءا من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ويتضمن فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.

الفعاليات
يشتمل موسم الدرعية على فعاليات متنوعة، حيث سيشهد مجموعة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية، بالإضافة إلى المطاعم والماركات العالمية، كما سيتم تحويل حي الطريف التاريخي في قلب الدرعية إلى مزار سياحي.

فعاليات رياضية
فورمولا إي الدرعيّة
تقام البطولة في موسمها السادس من خلال جولتين متتاليتين يومي 22 و23 نوفمبر، وتشهد للمرة الأولى انضمام سيارات "بورشه" و"مرسيدس".

نزال الدرعية التاريخي
وهو أوّل نزال على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، ويقام يوم 7 ديسمبر في ميدان الدرعية بين حامل الألقاب الأربعة WBA وIBF وWBO وIBO المكسيكي "آندي رويز" والملقب بالـ"مدمّر"، وحامل ذهبيّة أولمبياد لندن 2012 البريطاني "آنتوني جوشوا".

كأس الدرعيّة للتنس
تعد أول بطولة تنس دوليّة تستضيفها المملكة من 12 وحتى 14 ديسمبر في ميدان الدرعية، بمشاركة 8 من لاعبي النخبة في العالم في نظام خروج المغلوب.

مهرجان الدرعيّة للفروسية
يقام على فترتين من 12 إلى 14 ديسمبر، ومن 19 إلى 21 ديسمبر، ويشارك فيه 150 من نخبة الفرسان والفارسات من السعودية والعالم، في منافسة تتيح للمتسابقين حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020م.

واحة الدرعية
هي منطقة ترفيهية تجمع بين الإبداع والأصالة وتتجلى فيها سمات المحافظة التاريخية بطابع ثقافي وتعليمي، كما تسلط الضوء على ابتكارات فنية من خلال توظيف أحدث التقنيات وتوفير مناظر طبيعية تفاعلية مبتكرة.
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الكلمات المفتاحية

ولي العهد نزال المملكة الدرعية أنتوني جوشوا

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