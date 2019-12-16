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محافظ الفيوم يبحث إنشاء خريطة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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اللقاء
اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الأداب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد الخزامي رئيس قسم الجغرافيا، وإيناس عبدالعزيز، عضو مجلس كلية الأداب؛ لبحث تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة بالمحافظة.

وبحث محافظ الفيوم مع وفد الكلية إنشاء خريطة رقمية ومعلوماتية للمحافظة (أطلس نظم معلومات جغرافي) تشمل مختلف القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والكباري، والطرق، والخدمات السياحية، والبيئية، فضلًا عن مناقشة بعض المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقال محافظ الفيوم إنه حريص كل الحرص على التعاون مع جامع الفيوم، لافتًا إلى أن الجامعة هي قاطرة التنمية في أي محافظة، لافتًا الى ضرورة إعداد تصور كامل للهوية البصرية للمحافظة والتي تعبر عن هويتها الحضارية السياحية.

ونوه بأن تنفيذ تلك المشروعات يُسهم في تحديد أولويات التنمية بالقرى والمراكز، واستغلال المشروعات المختلفة المتعثرة للاستفادة منها وإعادة تشغيلها.

محافظ الفيوم يبحث إنشاء خريطة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة (صور)
محافظ الفيوم يبحث إنشاء خريطة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة (صور)
محافظ الفيوم يبحث إنشاء خريطة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة (صور)
محافظ الفيوم يبحث إنشاء خريطة لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة (صور)
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