مئات الأطباء في فرنسا يهددون بالاستقالة بسبب قلة التمويل

هدد أكثر من 600 طبيب في فرنسا، بالاستقالة احتجاجا على عدم منح حكومة باريس التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقد شهدت فرنسا، موجة تظاهرات وإضرابات، احتجاجا على خطط الحكومة إصلاح نظام التقاعد.

وحذر الأطباء، في رسالة مفتوحة من "موت المستشفيات" في فرنسا، موضحين أن خفض ميزانية المؤسسات الطبية وتقليص عدد موظفيها والأماكن المخصصة للمرضى فيها يدفع نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعد قبل سنوات بين الأفضل على مستوى العالم، إلى حافة الانهيار ويعرض أرواح المرضى للخطر.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، طالب الأطباء الحكومة بإطلاق مفاوضات عاجلة معهم وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بعد تسعة أشهر من "مظاهرات المستشفيات" التي انطلقت في مارس الماضي وتوسعت رقعتها تدريجيا، ومن المتوقع أن تنظم غدا الثلاثاء مسيرات احتجاجية جديدة للأطباء في مختلف مناطق البلاد.

ورفضت نقابات الأطباء وعد الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي بزيادة تمويل المستشفيات ورفع عدد موظفيها، مشددة على أن ذلك "لا يكفي".

وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها منظمة ViaVoice أن نحو 87% من الفرنسيين يؤيدون الأطباء المتظاهرين، لكن 73% يشعرون بالتشاؤم تجاه مستقبل نظام الرعاية الصحية في البلاد.