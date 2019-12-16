قرعة دوري أبطال أوروبا.. التاريخ الأسود يطارد مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

انتهت منذ قليل مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام والمقامة في مدينة نيون في سويسرا.





ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دور ال16 بدوري الأبطال





وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني لنظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي





وقد واجه نادي ريال مدريد نظبره نادي مانشستر سيتي من قبل في 4 مباريات فقط بمختلف المسابقات سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الكأس الدولية للأبطال.





وكانت الغلبه دائما في الأربع مواجهات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للفريق الإسباني حيث فاز في مباراتين مباريات وتعادلوا سلبيا في مباراة وحيده وخسر مباراة أخرى.





وسجل نادي ريال مدريد 6 أهداف في مرمى مانشستر سيتي خلال الأربع مواجهات التي جمعت بينهم بينما سجل السيتي 5 أهداف في مرمى مدريد.





موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا





وستلعب مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 18 فبراير على ملعب كامب نو.





بينما ستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 10 مارس القادم.



