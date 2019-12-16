ماذا يفعل جورديولا في مواجهة ريال مدريد وزيدان أمام مانشستر سيتي؟

أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.





وأسفرت القرعة عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أما تشيلسي.





وستكون الأضواء مسلطة على المواجهة النارية التي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي علمًا بأن كلا الفريقين يقودهما 2 مدربين من الأفضل في العالم سواء زين الدين زيدان أو بيب جوارديولا.





ونستعرض في هذا التقرير نتائج بيب جوارديولا عندما يواجه ريال مدريد ويورجن كلوب عندما يضرب موعدًا مع أتلتيكو مدريد.





جوارديولا





واجه بيب جوارديولا فريق ريال مدريد في 17 مناسبة طوال مسيرته التدريبية سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ.

وحقق جوارديولا الفوز على ريال مدريد في 9 مباريات بينما تعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريت مثلهم.





وكانت أكبر نتيجة حققها جوارديولا أمام ريال مدريد الفوز في الكلاسيكو بنتيجة 6-2 و 5-0 فيما كانت أكبر خسارة تلقاها على يد الفريق الملكي عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ برباعية نظيفة.





زين الدين زيدن





واجه المدرب الفرنسي فريق مانشستر سيتي في مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها.

وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع النهائي، فيما تعادل إيابًا في إنجلترا بدون أهداف.





يورجن كلوب





واجه يورجن كلوب فرييق أتلتيكو مدريد خلال مسيرته التدريبية في مباراة واحدة فقط وكانت بنهائي كأس أودي خلال شهر أغسطس الماضي وفاز الفريق الإسباني بركلات الترجيح.





جوزيه مورينيو





لم يواجه المدرب البرتغالي طوال مسيرته التدريبية نظيره لايبزيج الألماني وستكون مواجهتما سويًا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هي الأولى.