Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونخ وتشيلسي بذكريات نهائي 2012 - صدام قوي فى دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:55 م
Advertisements
نهائي 2012
نهائي 2012
محمد جمال
Advertisements
أسفرت قرعة دور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 عن وقوع نادي تشيلسي الإنجليزي ضد فريق بايرن ميونخ الألماني فى لقاء قوي ومنتظر ضمن مباريات دور ال 16 من البطولة الأوروبية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التاليه :

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
ليفربول ضد أتليتكو مدريد
بايرن ميونخ ضد تشيلسي
يوفنتوس ضد ليون
باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند
فالنسيا ضد أتلانتا
توتنهام هوتسيبير ضد لايبزيج
برشلونة ضد نابولي

وكان بايرن ميونخ الألماني قد تصدر مجموعته الدور الماضي بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من الفوز فى 6 مباريات فى مجموعة ضمت كل من توتنهام هوتسيبير الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر.

بينما تشيلسي حل ثانيًا فى مجموعة ضمت كل من فالنسيا الإسباني وأياكس آمستردام الهولندي وليل الفرنسي بعدما جمع 11 نقطة من 6 مباريات.

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد بايرن ميونخ

ودائمًا ما تكون مواجهات تشيلسي وبايرن ميونخ ما تتسم بالندية، تواجه الفريقين فى 4 مناسبات من قبل من بينهم 3 مناسبات فى بطولة دوري أبطال أوروبا ومباراة فى كأس السوبر الأوروبي.

وكان اللقاء الأهم والأشهر هو نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 وهو اللقب الذى توج به البلوز على حساب العملاق البافاري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1-1 بعدما تعادل النجم الإيفواري ديديه دروجبا لتشيلسي فى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

بينما تواجه الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005 فى دورربع نهائي من البطولة التى توج بها فريق ليفربول وقتها، فاز تشيلسي فاز البلوز فى اللقاء الأول بنتيجة 4-2 وكان من نصيب فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي هدفين وقتها، بينما فى مباراة الإياب فاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين جمعت بينهما فى نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2013 وانتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبط دوري ابطال اوربا دور 16 تشيلسي بث مباشر بايرن ميونخ 2020

أخبار تهمك

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعة و 9 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ أقل من ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل صدام ليفربول وتوتنهام.. تاريخ 6 نهائيات جمعت فريقين من نفس البلد في دوري أبطال أوروبا

صراع الإنجليز .. موعد نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

موعد نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر (تغطية مباشرة) Arsenal vs Chelsea

YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر UEFA Europa league

ماذا يفعل تشيلسي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال بالأرقام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

01:54 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status