بايرن ميونخ وتشيلسي بذكريات نهائي 2012 - صدام قوي فى دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 عن وقوع نادي تشيلسي الإنجليزي ضد فريق بايرن ميونخ الألماني فى لقاء قوي ومنتظر ضمن مباريات دور ال 16 من البطولة الأوروبية.





وأسفرت القرعة عن المواجهات التاليه :





ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ليفربول ضد أتليتكو مدريد

بايرن ميونخ ضد تشيلسي

يوفنتوس ضد ليون

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

فالنسيا ضد أتلانتا

توتنهام هوتسيبير ضد لايبزيج

برشلونة ضد نابولي





وكان بايرن ميونخ الألماني قد تصدر مجموعته الدور الماضي بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من الفوز فى 6 مباريات فى مجموعة ضمت كل من توتنهام هوتسيبير الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر.





بينما تشيلسي حل ثانيًا فى مجموعة ضمت كل من فالنسيا الإسباني وأياكس آمستردام الهولندي وليل الفرنسي بعدما جمع 11 نقطة من 6 مباريات.





تاريخ مواجهات تشيلسي ضد بايرن ميونخ





ودائمًا ما تكون مواجهات تشيلسي وبايرن ميونخ ما تتسم بالندية، تواجه الفريقين فى 4 مناسبات من قبل من بينهم 3 مناسبات فى بطولة دوري أبطال أوروبا ومباراة فى كأس السوبر الأوروبي.





وكان اللقاء الأهم والأشهر هو نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 وهو اللقب الذى توج به البلوز على حساب العملاق البافاري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1-1 بعدما تعادل النجم الإيفواري ديديه دروجبا لتشيلسي فى الدقائق الأخيرة من اللقاء.





بينما تواجه الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005 فى دورربع نهائي من البطولة التى توج بها فريق ليفربول وقتها، فاز تشيلسي فاز البلوز فى اللقاء الأول بنتيجة 4-2 وكان من نصيب فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي هدفين وقتها، بينما فى مباراة الإياب فاز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2.





وكانت أخر مواجهة بين الفريقين جمعت بينهما فى نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2013 وانتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.



