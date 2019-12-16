Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعباءة سوداء.. إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في الدوحة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تمكنت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خطف الأنظار في قطر، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.

وظهرت إيفانكا، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها.

وقالت إيفانكا خلال تواجدها بالعاصمة القطرية: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".

وصرحت في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها".

إيفانكا ترامب:
هي سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

عرض الأزياء
ظهرت في أول عرض أزياء وهي تبلغ من العمر 17 سنة وذلك في عام 1997. ومنذ ذلك الحين شقت طريقها نحو أزياء فيرساتشي، مارك بور وتييري موغلر. ظهرت في عدّة حملات إعلانية لتومي هيلفيجر وساسون جينز، وأيضا على غلاف السخافات في أغسطس 2006، لتعاود الظهور مجددا في سبتمبر 2007. وقد ظهرت بعدها على غلاف مجلة فوربس، مجلةالغولف، مجلةالسبيل، مجلة إيل وفي أكتوبر 2007، إحتلّت المرتبة 83 على مجلة هاربر بازارفي عام 2007 «مكسيم» الساخن 100. والمرتبة 99 الأعلى للمرأة لعام 2007 ومن ثم المركز 84 في طبعة عام 2008 ل AskMen.com.

حياتها العملية
عملت لمؤسسة فورست سيتيوذلك قبل العمل مع والدها. انضمت إيفانكا إلى الشركة الماسيّة الدينامية، وكانت تعمل لشركة الماس تجارية، لتصميم وإدخال خط للمجوهرات بالعلامة التجارية الرائدة الأولى لمتجر يحمل اسمها في شارع ماديسون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر عباءة ايفانكا ترامب الدوحة

أخبار تهمك

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ 34 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ أقل من ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ 40 دقيقة

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

حكايات اليوم.. إعصار ساندي يضرب الولايات المتحدة.. وميلاد إيفانكا ترامب

في ميلادها الـ37.. كيف دعمت إيفانكا ترامب حقوق المرأة حول العالم؟

كريسي تيجان تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد

جوينث بالترو تجسد شخصية "إيفانكا ترامب" في مسلسل جديد

بعد احتضانها لمحمد صلاح.. من هي أليساندرا أمبروسيو؟

صورة لإيفانكا ترامب مع والدتها أثناء طفولتها تشعل "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

01:54 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status