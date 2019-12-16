بعباءة سوداء.. إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في الدوحة

تمكنت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خطف الأنظار في قطر، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.



وظهرت إيفانكا، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها.



وقالت إيفانكا خلال تواجدها بالعاصمة القطرية: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".



وصرحت في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها".



إيفانكا ترامب:

هي سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وهي ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.



عرض الأزياء

ظهرت في أول عرض أزياء وهي تبلغ من العمر 17 سنة وذلك في عام 1997. ومنذ ذلك الحين شقت طريقها نحو أزياء فيرساتشي، مارك بور وتييري موغلر. ظهرت في عدّة حملات إعلانية لتومي هيلفيجر وساسون جينز، وأيضا على غلاف السخافات في أغسطس 2006، لتعاود الظهور مجددا في سبتمبر 2007. وقد ظهرت بعدها على غلاف مجلة فوربس، مجلةالغولف، مجلةالسبيل، مجلة إيل وفي أكتوبر 2007، إحتلّت المرتبة 83 على مجلة هاربر بازارفي عام 2007 «مكسيم» الساخن 100. والمرتبة 99 الأعلى للمرأة لعام 2007 ومن ثم المركز 84 في طبعة عام 2008 ل AskMen.com.



حياتها العملية

عملت لمؤسسة فورست سيتيوذلك قبل العمل مع والدها. انضمت إيفانكا إلى الشركة الماسيّة الدينامية، وكانت تعمل لشركة الماس تجارية، لتصميم وإدخال خط للمجوهرات بالعلامة التجارية الرائدة الأولى لمتجر يحمل اسمها في شارع ماديسون.