ماذا يفعل ليفربول في دور الـ 16 عبر تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال

سُحبت اليوم بمدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن هذا الموسم 2019/2020.





وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل اللقب مع نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.





وستقام المباراة الأولى يوم 18 فبراير بملعب واندا ميتروبوليتانو، على أن تجرى مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد رود يوم 10 مارس من عام 2020.





تاريخ مباريات ليفربول في دور الـ 16





باعتبار هذه النسخة، بلغ الريدز دور الـ 16 في هذه البطولة العريقة 19 مرة، وفي خلال 18 مشاركة سابقة، بلغ الريدز الدور التالي في 13 مناسبة، بينما ودع الريدز دور الـ 16 في 4 مناسبات.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" تقريراً مفصلاً حول تاريخ مباريات ليفربول في دور الـ 16 عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا بشكلها القديم والحديث.





1- نسخة 1964-1965





كانت أولى مشاركات الريدز في البطولة على الإطلاق، تجاوز أندرلخت البلجيكي بمجموع المبارتين 4-0، بعد ان فاز في ملعب أنفيلد بثلاثية سان جون وهانت ويتس، وجدد فوزه في بروكسل بهدف هانت.





2- نسخة 1966-1967





خسر من أياكس 3-7 بمجموع اللقائين، حيث خسر في أمستردام بخماسية مقابل هدف، سجل دي ولف ويوهان كرويف ونونيجا هدفين وجروت، بينما سجل للريدز لولير.









وتعادل الفريقان في الإياب بنتيجة 2-2 بثنائيتي هانت للريدز وكرويف لأياكس.





3- نسخة 1973-1974





إنهزم أمام النجم الأحمر بنتيجة 2-4، حيث فاز النجم في صربيا 2-1 وسجل له يانكوفيتش وبوجيستش مقابل لولير للريدز، وجدد النجم فوزه في أنفيلد بنفس النتيجة، حيث سجل له يانكوفيتش ولازاريتش وسجل لولير للريدز أيضاً.





4- نسخة 1976-1977





فاز على طرابزون سبور التركي بنتيجة 3-1، حيث خسر في تركيا بهدف نظيف سجله أوستا، ورد بثلاثية نظيفة في أنفيلد سجلها هايواي وجونسون وكيفين كيجان، وأكمل الريدز المشوار للحصول على أولى ألقابه.





5- نسخة 1977-1978





تجاوز دينامو دريسدن بطل ألمانيا الشرقية بنتيجة 6-3، حيث فاز في أنفيلد 5-1 سجلها هانسن وكاسي هدفين ونيال وكيندي، مقابل هيفنير للفريق الألماني، وخسر ليفربول في ألمانيا بهدفي كوتي وسانتشي مقابل هدف لهايواي، وتوج الريدز باللقب الثاني فيما بعد.





6- نسخة 1980-1981





فاز على أبردين الإسكتلندي بنتيجة 5-0، حيث فاز في إسكتلندا بهدف نظيف سجله ماكديرموت، وجدد فوزه في أنفيلد برباعية ميلر ضد مرماه ونيال وهانسن وكيني دالجليش، وفاز الريدز باللقب الثالث.





7- نسخة 1981-1982





تجاوز ألكمار الهولندي بنتيجة 5-4، حيث تعادل الفريقان في هولندا بنتيجة 2-2، حيث سجل لألكمار كيست وتول، وسجل للريدز جونسون ولي.





وفاز الريدز بنتيجة 3-2 في أنفيلد، سجل للريدز ماكديرموت وإيان راش وهانسن، فيما سجل للضيف الهولندي كيست وتومسون ضد مرماه.





8- نسخة 1982-1983





تجاوز هلسنكي الفنلندي بنتيجة 5-1، حيث خسر أولاً في فنلندا بهدف نظيف سجله إسماعيل، ورد الليفر بخماسية نظيفة سجلها دالجليش وجونسون وكينيدي ونايل وهودسون.





9- نسخة 1983-1984





تجاوز عقبة أتليتيك بلباو الإسباني بهدف دون رد، بعد أن تعادل سلبياً في أنفيلد وفاز في إسبانيا بهدف إيان راش، وتوج الفريق بلقبه الرابع بعد ذلك.





10- نسخة 1984-1985





فاز على بنفيكا البرتغالي 3-2، حيث فاز في أنفيلد 3-1 بثلاثية إيان راش مقابل هدف ديامونتينو، وخسر في لشبونة بهدف نظيف سجله مانيتش، ووصل الريدز للمباراة النهائية ضد يوفنتوس، وشهدت حادثة ملعب "هيسيل الشهيرة، التي كلفت الفريق الاستبعاد لمدة 6 سنوات من البطولات الأوروبية.





11- نسخة 2001-2002





بعد غياب طويل عاد الفريق للمشاركة في البطولة، كان دور الـ 16 آنذاك يقام بنظام المجموعات، وحل ثانياً في المجموعة الثانية خلف برشلونة الإسباني، وتأهل مع البلوجرانا على حساب جلطة سراي التركي وروما الإيطالي.





12- نسخة 2004-2005





تجاوز باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 6-2، بعد أن فاز في أنفيلد 3-1 بأهداف لويس جارسيا وجون أرني ريزة وديتمار هامان، مقابل هدف فرانكا لليفركوزن، وجدد الليفر فوزه في باي أرينا بنفس النتيجة حيث سجل للفريق الألماني كريزنوفيك، وللريدز لويس جارسيا هدفين وميلان باروش، وتوج الليفر بلقبه الخامس على حساب ميلان في ملحمة ملعب "مصطفى كمال أتاتورك" التاريخية.





13- نسخة 2005-2006





ودع الريدز دور الـ 16 بالخسارة 3-0 أمام بنفيكا البرتغالي، بعد أن خسر في لشبونة بهدف لويزاو، وخسر في أنفيلد بثنائية فابريزيو ميكولي وسيماو سابروسا.





14- نسخة 2006-2007





تجاوز عقبة برشلونة الإسباني بالتعادل 2-2 والتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج الارض، حيث فاز الريدز في قلب كامب نو بهدفي كريج بيلامي وجون أرني ريزة، مقابل هدف ديكو للبلوجرانا، ورد النادي الكتالوني بالفوز في أنفيلد بهدف إيدور جوديونسون.





15- نسخة 2007-2008





تخطى إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، بعد أن فاز في أنفيلد بهدفي ستيفن جيرارد وديريك كويت، وفي سان سيرو بهدف فيرناندو توريس.









16- نسخة 2008-2009





سحق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-0، بعد أن فاز في أنفيلد برباعية توريس وجيرارد هدفين وأندريا دوسينا، وفاز في سانتياجو بيرنابيو بهدف يوسي بن عيون.





17- نسخة 2017-2018





تجاوز عقبة بورتو البرتغالي بنتيجة 5-0، بفضل ثلاثية ساديو ماني وهدف لمحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، وتعادل الفريقان سلبياً في أنفيلد.





18- نسخة 2018-2019





واجه الفريق في هذا الدور بايرن ميونخ الألماني النسخة الماضية، وبعد تعادل سلبي في أنفيلد، فاز الريدز في ملعب أليانز أرينا بنتيجة 3-1، بفضل هدفي ساديو ماني وهدف فيرجيل فان دايك، مقابل هدف وحيد للكاميروني جويل ماتيب ضد مرماه.