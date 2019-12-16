تشكيل طنطا ضد الإنتاج الحربي





اعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز.



وشهد التشكيل غياب كلا من احمد الشناوي ومحمود فرج كابونجا وإسلام فؤاد وجاء التشكيل كالآتي :-



اسلام طارق ، محمد الشاذلي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، عبدالرحمن الدح ، حسام غالي ، تاديو لوانجا ، احمد فهمي ، ميدو جمال ، احمد الالفي.



بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-



محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، محمد ماجد اونش ، وليد عادل ، مصطفي امين ، الحسن ضيوف.



يذكر أن نادي طنطا سيواجه الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف عصرا.