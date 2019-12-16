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مصلحة الخزانة: صرف المعاشات لا يتجاوز ١٥ دقيقة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:11 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، أن مصلحة الخزانة تحرص على توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلى «ATM»، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات ١٥ دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية.

أضاف رئيس المصلحة في بيان له، أنه يتم دراسة كل مقترحات أصحاب المعاشات المترددين على مصلحة الخزانة شهريًا، ووضعها حيز التنفيذ؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ مصلحة الخزانة لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من ١٢ إلى ١٦ مليون جنيه؛ نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين فى صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم فى سرعة صرف مستحقاتهم.

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