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قرعة دوري أبطال أوروبا .. صدام بين باريس سان جيرمان ودورتموند

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:19 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 التي أجريت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

 

 

وتم تقسيم الأندية المتأهلة لدور الـ16 ما بين 8 في التصنيف أو المركز الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة أو نفس المجموعة أن يلعبا معًا علماً أن أصحاب المركز الأول سيواجهون أصحاب المركز الثاني.

 

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

 

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي – مانشستر سيتي الإنجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – فالنسيا الإسباني – لايبزيج الألماني – بايرن ميونيخ الألماني

 

المركز الثاني: توتنهام الإنجليزي – تشيلسي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليون الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – أتالانتا الإيطالي

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