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"الطوق والأسورة" يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان أيام قرطاج المسرحية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نجح عرض "الطوق والاسورة" فى الفوز بجائزة افضل عرض مسرحي متكامل فى الدورة 21  لمهرجان ايام قرطاج المسرحية والتى تأتى كانجاز جديد يضاف الى سجلات الثقافة المصرية.

أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفخر بالحصول على الجائزة وقالت إن الفوز بها يعد ملحمة فنية تؤكد تفوق الإبداع المصرى اقليمياً وعالمياً ويعكس الريادة الحضارية للوطن، وعبرت عن سعادتها بتوالى انتصارات القوى الناعمة التى تشكل ذراعاً قوية للدبلوماسية الثقافية امام العالم ، موجهة التهنئة لصناع العرض باعتبارهم نموذجاً للنجاح وحثتهم على استمرار بذل الجهد لابقاء شعلة المسرح مضاءة باعتباره احد وسائل التعبير التى تساهم فى تشكيل وجدان وهوية الشعوب.

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إن الطوق والاسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن اخراج ناصر عبد المنعم واعداد الدكتور سامح مهران عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبد الله ، واشار ان الجائزة تعد الثانية للعرض هذا العام 2019 حيث سبق وان نال جائزة أفضل عرض بالمسار الثاني من الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي خلال يناير الماضى، وتابع انه تم ترشيح العرض أيضا لجوائز أفضل نص مسرحي، أفضل سينوغرافيا ، وأفضل تمثيل نساء للفنانتين فاطمة محمد على و مارتينا عادل، واضاف ان الجائزة تعبر عن تميز المسرح المصرى ومكانته خاصة بعد ان شهد المهرجان مشاركات من مختلف الدول. 
 
يشار أن عرض "الطوق والأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسر الفقيرة التي تصبح ضحية للخرافات ، قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية، وتمت إعادة إنتاج العرض  في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي ، كما تم تقديمه كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات الى جانب المشاركة فى الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري خلال اغسطس الماضى. 

"الطوق والأسورة" بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، ومجسمات أسامة عبد المنعم.
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