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تأجيل المحادثات بشأن تعيين رئيس الوزراء اللبناني الجديد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:28 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أجل الرئيس اللبناني، اليوم الاثنين، إجراء محادثات مع رؤساء الكتل البرلمانية حول تعيين رئيس وزراء جديد، بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة شهدت اطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لمدة يومين متتاليين لتفريق مئات المحتجينن وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

كانت أعمال العنف أشد حملة قمع، حتى الآن، على المظاهرات المناهضة للحكومة التي اجتاحت لبنان منذ منتصف شهر أكتوبر، مما أصاب البلاد بالشلل وأغرق هذا البلد العربي الصغير في اضطرابات سياسية ومالية غير مسبوقة.

وقال القصر الرئاسي إن المشاورات التي كانت مقررة اليوم الاثنين ستجرى يوم الخميس بدلًا من ذلك، بناءً على طلب خاص من رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري.

استقال الحريري في أواخر أكتوبر، بعد اندلاع الاحتجاجات لأول مرة في وقت سابق من ذلك الشهر بسبب الفساد وسوء الإدارة على نطاق واسع. وقال القصر إن الحريري طلب من الرئيس ميشال عون السماح بمزيد من المناقشات بين المجموعات السياسية قبل إجراء المشاورات الرسمية.

اندلعت أعمال العنف في نهاية الأسبوع بعد تزايد احتمال اعادة ترشح الحريري - وهو أمر يرفضه المتظاهرون، قائلين إنهم يريدون تشكيل حكومة مؤلفة من تكنوقراط مستقلين ورئيس حكومة مستقل لا ينتمي إلى الأحزاب القائمة.

يوم الأحد، أضرمت النيران في خيمتين نصبهما المتظاهرون في ساحة الشهداء في بيروت، التي أصبحت مركز التجمعات المناهضة للحكومة. بعد ساعات من الاشتباكات، انتشر الجيش في وسط بيروت، لينهي معارك الشوارع الضارية. قال الدفاع المدني اللبناني إنه نقل 20 جريحًا إلى المستشفيات بينما عالج أكثر من 70 محتجًا في الموقع.

في وقت سابق، أسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل بين السبت والأحد عن إصابة أكثر من 130 شخصًا في بيروت، وفقًا للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني. وقال الصليب الأحمر إنه لم يكن أيًا من المصابين في حالة خطيرة وأن معظمهم تم علاجهم في الحال.

غمرت القنابل المسيلة للدموع وسط بيروت فيما طاردت قوات الأمن المتظاهرين قرب البرلمان اللبناني استمرار للاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات من الناس.

عاد المحتجون على الرغم من القمع العنيف الذي قامت به قوات الأمن في الليلة السابقة عندما تسببت المواجهات في إصابة العشرات.

كانت هذه أكثر اضطرابات عنيفة تشهدها العاصمة في موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

اندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة السياسية التي أشرفت على عقود من الفساد ودفعت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وقالت نادين فرحات، 31 عامًا، وهي محامية، "نريد حقوقنا.. لن نغادر. هم الذين نهبوا البلاد. هم الذين وصلوا بنا إلى هنا"
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