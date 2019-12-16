Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الصيني يتعهد بدعم زعيمة هونج كونج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع زعيمة هونج كونج كاري لام في بكين،اليوم الاثنين، حيث قال إنه أدرك شجاعتها في إدارة المركز المالي الآسيوي في "أوقات استثنائية"، ودعم شرطة المدينة لانفاذ القانون، وفقا لرويترز.

التقت لام شي خلال زيارة عمل منتظمة إلى البر الرئيسي. وبث تلفزيون كيبل بهونغ كونغ تعليقات شي القصيرة على وسائل الإعلام قبل الجلسة المغلقة.

في وقت سابق، التقت لام برئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الذي قال إن هونج كونج لم تخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه اقتصاد المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

تأتي هذه الاجتماعات بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع في مواجهات في الشوارع في وقت متأخر من الليل علي متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأحد في الوقت الذي تدخل فيه أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود شهرها السابع.

وقال لى فى اجتماعه مع لام، والذى تم بث الملاحظات الافتتاحية له عبر تليفزيون كيبل، "يتعين على حكومة المنطقة الإدارية الخاصة مواصلة جهودها، ووضع حد للعنف، ووقف الفوضى وفقا للقانون واستعادة النظام".

تأتي زيارة لام وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن المحادثات مع شي يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في المدينة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.

وكان الاثنان قد التقيا سابقًا في شنغهاي في أوائل نوفمبر عندما عبر شي عن "ثقته الكبيرة" في لام على الرغم من الاضطرابات.

ومع ذلك، يبدو أن لام قللت من أهمية التعديل الوزاري قبل مغادرتها، قائلة إن المهمة الأولى هي كبح العنف واستعادة النظام، مع السعي للدخول في مزيد من الحوار مع الجمهور.

في وقت متأخر من يوم الأحد، أغلقت مجموعات من الشباب الملثمين - الغاضبين مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997 - الطرق المحيطة بمنطقة مونغ كوك، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عدة جولات من القنابل المسيلة للدموع.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ حوالي أسبوعين التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية اشتعال الحرائق وتحطم إشارات المرور، بينما أصيب مراسل صحفي لجامعة بابتيست في وجهه بقذيفة تابعة للشرطة وكان لا بد من نقله إلى المستشفى.

خرجت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في مسيرات عبر العديد من مراكز التسوق، وأغلقت المداخل، وحطموا الزجاج، ورددوا شعارات من بينها "الكفاح من أجل الحرية".

على الرغم من مطالب المحتجين والخطاب المناهض للصين، تؤكد الصين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ درجة كبيرة من الحكم الذاتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الصين و هونج كونج الرئيس الصيني يدعم زعيمة هونج كونج احتجاجات هونج كونج اجتماع زعيمة هونج كونج بالرئيس الصيني

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ نصف ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 3 ساعات

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هونج كونج: المحتجون يستهدفون المطار

متظاهري هونج كونج يطلبون من ترامب المساعدة في تحرير بلادهم

"لام" تعمل على تخفيف حدة التوترات في هونج كونج

شرطة هونج كونج: العنف يقود البلاد إلى "حافة الانهيار التام"

الشرطة تشدد الأمن حول هونج كونج بعد الاشتباكات الليلية

هونج كونج تغلق جميع المدارس لأسباب أمنية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

10:36 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status