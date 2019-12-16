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الهلال السوداني يتعاقد مع مدافع الأهلي الأسبق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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كوليبالي
كوليبالي
محمد الصو
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حسم مسؤولو نادي الهلال السوداني، التعاقد مع صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك فيها بصفته بطلًا للدوري السوداني.

وأعلن الهلال السوداني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إتمام المفاوضات مع الثنائي المالي المدافع ساليف كوليبالي و صانع الألعاب ماريوس أوسوكو".

وتابعت الصفحة، إلى أن كوليبالي سيتواجد في الخرطوم، غدٍ الثلاثاء لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بتعاقده، بينما يصل أوسوكو في وقت لاحق لإجراء الفحوصات الطبية".

وخاض كوليبالي تجربة إحترافية داخل صفوف النادي الأهلي، خلال فترة تولي الفرنسي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية، قبل أن يتم فسخ عقدهما بالتراضي ورحيلهما عن القلعة الحمراء.

وكان نادي الهلال السوداني، أعلن التعاقد مع المصري حمادة صدقي، لتولي الإدارة الفنية بالمرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق والذي رحل بسبب إهتزاز النتائج.

ويلعب نادي الهلال السوداني، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من "الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وافتتح الهلال السوداني، مشواره بدور المجموعات بالفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف بأم درمان، قبل أن يتلقى هزيمة من الأهلي، على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الهلال السوداني، المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأهلي بنفس الرصيد، فيما يحتل النجم الساحلي برصيد 6 نقاط.
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نادي الاهلي كوليبالي ساليف كوليبالي الهلال السوداني الاهلي

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