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الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تترك عجزًا أمريكيًا كبيرًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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بالنظر إلى أحدث أرقام التجارة بين الولايات المتحدة والصين، يتساءل المرء كيف يمكن أن يؤدي الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي إلى توازن مقبول في حسابات التجارة الثنائية.

وبلغ فائض الصين من تجارة السلع الأمريكية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 294.5 مليار دولار، وبلغ 40 ٪ من إجمالي الفجوة التجارية الأمريكية.

وخلال الفترة نفسها، خفضت بكين الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 14.5٪ لتصل إلى 87.6 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، كانت مبيعات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة أكبر بأربع مرات لتصل إلى 382.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى أن بكين وعدت بزيادة-خلال العامين المقبلين- مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار.

وإذا كان هذا هو كل ما تقدمه بكين، فسيتعين خفض صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى النصف من معدلها السنوي الحالي البالغ 462.4 مليار دولار للوصول إلى تضييق حقيقي للعجز التجاري الأمريكي مع الصين.

والحقيقة المحزنة هي أن الولايات المتحدة ستستمر في إدارة تحويلات ضخمة للثروة (والتكنولوجيا) إلى الصين بتمويل من صافي ديون الولايات المتحدة الخارجية المتزايدة التي ستظهر كأصول أجنبية صافية في دفاتر الصين.

والقضايا الكبرى الأخرى - مثل حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا القسرية، والإعانات غير القانونية للصناعة وإدارة أسعار الصرف - تظهر كإعلانات توضيحية وليست حجج قانونية محددة بوضوح. تتخذ آلية إنفاذها شكل مشاورات ثنائية على المستويات الفنية يمكن أن تتصاعد إلى أعلى المستويات في حالة وجود خلافات خطيرة.

ومن الواضح أن النفعية السياسية كانت لها الأسبقية على اتفاقية لسد الفجوة التجارية الأمريكية مع الصين كمسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. ويتضح ذلك بوضوح من البيانات الرسمية.

وتؤكد واشنطن على وعود الصين بمشتريات أكبر من المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات الأمريكية، على الرغم من أن التقارير التي تفيد بحدوث 200 مليار دولار من الواردات الصينية المحتملة من الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين ستظل تترك عجزًا تجاريًا أمريكيًا ضخمًا.

والصين لا تذكر أي وعود من هذا القبيل. وتشير وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى أن بكين أبرمت اتفاقية تجارية تستند إلى مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، وأن توسيع الأسواق الصينية سيؤدي إلى زيادة واردات السلع والخدمات من الخارج "بما في ذلك الولايات المتحدة بموجب منظمة التجارة العالمية قواعد وكذلك قواعد السوق ومبادئ العمل".

وكل هذا يبدو وكأنه هدنة وليس نهاية موثوقة للحرب التجارية.

ومن الأفضل أن تستمر بكين في إدراك أن الاختلالات الكبيرة والمنهجية في تجارتها الأمريكية لا يمكن أن تستمر، بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

وهذه الاختلالات هي استفزاز لبلد يعاني من دين عام متصاعد بأكثر من 23 تريليون دولار، وتدهور حاد في ظروف الميزانية الحالية، وموقف مالي أجنبي صافٍ قدره 10.56 تريليون دولار.

ولا ينبغي أن يكون من الصعب على الاستراتيجيين في بكين أن يفهموا أن مشكلتهم التجارية في الولايات المتحدة تشكل عقبة رئيسية أمام أي تحسن ذي معنى في العلاقات المضطربة بين البلدين.

وبالنسبة لبكين، يجب أن يكون الأمر بسيطًا للغاية: شراء المزيد والمزيد من الولايات المتحدة، أو خفض المبيعات الكبيرة بسرعة وبشكل جذري إلى الولايات المتحدة

ولماذا لم تتحرك الصين في هذا الاتجاه في وقت مبكر بما فيه الكفاية لمنع تدهور خطير في علاقاتها الأمريكية هو جزء من حساب الجيوسياسي قد ترغب بكين في إعادة النظر.

ويجب على المستثمرين مراقبة أرقام التجارة بحثًا عن علامات موثوقة على القيمة الحقيقية لاتفاق الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، ستواصل واشنطن الإشادة بإنجازاتها في عام الانتخابات، على الرغم من أن العجز التجاري مع الصين سيظل أكبر من أن يتم تجاهله.


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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الصين الصفقة التجارية

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