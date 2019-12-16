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"المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، رافقه خلالها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعدد من مسئولي الهيئة، وجهازى المدينتين.


وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال جولته بمدينة  حدائق أكتوبر، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بموقع (٢٦٦عمارة)، وموقع (١١٨٥ عمارة)، وتشمل أعمال المرافق والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بتلك المواقع، لخدمة الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها مشروعات(الطرق – المدارس – الملاعب – الوحدات الصحية - الحضانات)، وعدد من المشروعات الأخرى.


وأثني المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال جولته بالمدينة، علي الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات، وخاصة المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي المختلفة، حيث تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات المتبقية وأعمال المرافق، مطالباً ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.


من جانبه أوضح أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وكذا الانتهاء من تنفيذ ملعب ثلاثي، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 75%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 75%، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة.


وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد 3  حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.


وفي سياق متصل، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث بدأ جولته بتفقد موقع الـ 800 فدان لدفع عجلة العمل في المشروعات المختلفة بالموقع.
وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، عدداً من مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، وكذا مشروع محطة رافع الصرف وخط طرد لمشروع (1783 عمارة) إسكان اجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم.


من جانبه، قال مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة: تم إنهاء وتسليم 35688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 35136 وحدة أخرى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ 4236 وحدة بمشروع "سكن مصر".

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائي لمحطة رافع المياه  بمنطقة ابني بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم.

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