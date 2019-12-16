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قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامى.. ليس من مصلحة العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
كتبت: نهـا محمد
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أعلن منذ قليل دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامى، ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودولة، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقي أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك.

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الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الاسلامى مصلحة قرقاش اضعاف

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