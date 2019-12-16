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إصابة أسرة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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المصابون
المصابون
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 3 من أسرة واحدة "أم واثنين من أبناءها" باشتباه تسمم غذائي، اليوم الإثنين، بعد إصابتهما بقيء وإسهال عقب تناولهم طعام فاسد بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الأم وتدعى "عبير. س. ع" 47 سنة، ربة منزل، واثنين من أبناءها وهم "منار. ع. م" 16 سنة، طالبة، و"محمد. ع. م" 20 سنة، حاصل على دبلوم وجميعهم مقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام.

وقام فريق من الأطباء بالمستشفى بعمل غسيل معدة لهن، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حول الواقعة.
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