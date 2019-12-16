Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية تزيل مباراة فريق الأرسنال من برنامجها الإذاعي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أزالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (سي تي في) الحكومية الصينية مباراة فريق أرسنال الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي من برنامجها الإذاعي في أعقاب رسائل مسعود أوزيل التي انتقدت سياسة البلاد تجاه الأقلية المسلمة من اليوغور.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز في حسابها على تويتر يوم الأحد، أن "سي تي في" اتخذت القرار بعد أن أثارت تصريحات لاعب الوسط أوزيل يوم السبت "خيبة أمل الجماهير وسلطات كرة القدم الحاكمة".

ووصف أوزيل الأويغوريين بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد" وانتقدوا كل من القمع الصيني وصمت المسلمين ردًا على ذلك.

وقال أوزيل، في الصين يتم حرق القرآن، وإغلاق المساجد والمدارس اللاهوتية الإسلامية والمدارس الدينية وحظر علماء الدين واحدًا تلو الآخر. مضيفًا، رغم كل هذا، يبقى المسلمون هادئين.

وقال متحدث باسم أرسنال لرويترز، إنه ليس لديهم بيان رسمي بشأن القضية بعد قرار "سي تي في" بإظهار لعبة مسجلة بين توتنهام هوتسبير ولفرهامبتون واندررز بدلًا من المباراة المقررة أصلًا. ولم ترد القناة الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وحاول ارسنال يوم السبت، أن ينأى بنفسه عن تعليقات أوزيل بعد أن نشر رسائل على تويتر وانستجرام.

وصرح الحساب الرسمي لأرسنال في منشور على منصة ويبو الصينية التي تشبه تويتر، أن المحتوى الذي عبر عنه هو الرأي الشخصي الكامل لأوزيل، مضيفًا، يلتزم آرسنال دائمًا بمبدأ عدم المشاركة في السياسة.

ولم يكن لدى حساب "تويتر" الخاص بالنادي منشور يتناول تعليقات أوزيل اعتبارًا من صباح يوم الأحد.

وكانت الردود على مشاركة ويبو من آرسنال غاضبة، حيث أظهر أحدهم قميص أوزيل لكرة القدم تمزيقه بجانب زوج من مقصات، بينما طالب آخرون بطرده من النادي.

وأخبر اتحاد كرة القدم الصيني بأنه"غاضب ويشعر بخيبة أمل" بسبب تصريحات أوزيل، ووصفها بأنها "غير لائقة".

وتقدر الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ما بين مليون ومليوني شخص، معظمهم من مسلمي اليوغور، وتم احتجازهم في ظروف قاسية في شينجيانغ كجزء مما تصفه بكين بحملة لمكافحة الإرهاب.

ونفت الصين مرارًا وتكرارًا أي سوء معاملة لليغور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسعود اوزيل مان سيتي الصين ارسنال

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين ترفض انتقادات وزير الخارجية الأمريكي ل"شينجيانغ

الصين تدعو واشنطن إلى إلغاء اجتماع "شينجيانغ"

بومبيو: معاملة الصين "للمسلمين" انتهاك هائل لحقوق الإنسان

تسريب المزيد من أسرار معسكرات الاعتقال الجماعي بالصين

ألمانيا: يجب على الصين الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

بومبيو: المستندات تؤكد أن الصين ارتكبت انتهاكات كبيرة في شينجيانغ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status