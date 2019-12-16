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وفاة آنا كارينا أيقونة موجة السينما الفرنسية الجديدة عن 79 عاما

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن متحدث باسم الممثلة الدنمركية المولد آنا كارينا، أمس الأحد وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان عن عمر ناهز 79 عاما.

تعد كارينا واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية.

وعُرفت كارينا بأدوارها في أفلام زوجها الأول المخرج جان لوك جودارد إذ ظهرت في سبعة من أفلامه.

وقال لوران بيليندوز لوسائل الإعلام الفرنسية إن كارينا توفيت يوم السبت في باريس في وجود زوجها الرابع المخرج الأمريكي دينيس بيري.

ونعى فرانك ريستير وزير الثقافة الفرنسي أيقونة الستينات كارينا على تويتر قائلا ”عبرت نظرة عينيها عن الموجة الجديدة (للسينما)، ولن ننساها ما حيينا“.

وأضاف ”اليوم صارت السينما الفرنسية يتيمة بعد أن فقدت هذه النجمة الكبيرة“.

وعملت كارينا مع مخرجين كبار آخرين، كما لعبت أدوار البطولة في عدد من الأفلام الناطقة بالإنجليزية في أواخر الستينات وأوائل الثمانينات.
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