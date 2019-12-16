Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل الاستشارات النيبابية في لبنان لاختيار رئيس الوزراء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
Advertisements
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الإثنين، بأن الرئاسة اللبناية، قررت تأجيل الاستشارات النيبابية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

 

وقد أشارت مصادر لبنانية، إلى أن هذه الاستشارات لن تحصل قبل أن يتمكن الرئيس ميشال عون، من تأمين شخصية سنية تقبل بهذه المهمة، خصوصاً أن عدداً من القيادات السنية أبدت رفضها لقبول تكليفها بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة".

 

وقالت المصادر:  "لا استشارات نيابية خلال الأسبوع الحالي لتكليف شخصية لبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري".

 

ولفت الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تجاوب الزعماء السياسيين لدعوات التهدئة ما يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية.

 

ومن جهته، قال وزير العدل سليم جريصاتي، إن "عون لن يتخذ أي قرار قبل عودة الحريري إلى لبنان".

 

وأفاد جريصاتي بعد اجتماع أمني عقده الرئيس اللبناني أمس، إلى أن عون أكد على أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي والسياسي للبلاد "خط أحمر". وشدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والتواصل مع القادة السياسيين لمواكبة ما حدث مع الاستقالة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان تشكيل الحكومة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيبابية اختيار رئيس الوزراء

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ أقل من ساعتين

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ يوم

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لبنان: مجلس النواب يبدأ تصويت الثقة على الحكومة

"استقالة الحكومة لا تكفي".. ماذا يريد اللبنانيون لتهدئة الأوضاع؟

"أزمة النازحين وتدهور الاقتصاد".. كيف اتسم خطاب ميشال عون بالمصارحة؟

"أزمة النازحين وتدهور الاقتصاد".. كيف اتسم خطاب "ميشال عون" بالمصارحة؟

لليوم الـ 29 على التوالي.. تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في لبنان

نائب لبناني: اتهام 3 وزراء اتصالات سابقين بالبلاد بالهدر واختلاس المال العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status