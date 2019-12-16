طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمدينة الجلالة (صور)





نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية، زيارة للطلبة والطالبات إلى طريق ومدينة الجلالة ومصنع الجلالة للرخام والجرانيت، في إطار تفعيل دور الجامعة التثقيفي في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء في نفوس الطلاب.وقام الطلاب بجولة ميدانية داخل مصنع الجلالة للرخام والجرانيت، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلى عن مراحل انشاء المصنع من اللواء أركان حرب أيمن عادل مدير مجمع المصانع، والتعرف على طبيعة العمل به، كما زار الطلاب طريق ومدينة الجلالة، والتلفريك الذى يربط المدينة على ارتفاع 680 مترًا فوق سطح البحر بمنتجع الجلالة.