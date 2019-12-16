سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 16-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر في بداية التعاملات الصباحية

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء نحو 16.18 جنيه للبيع. سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع.





استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.



















