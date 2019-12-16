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سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 16-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر في بداية التعاملات الصباحية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 16-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العالمة في مصر اليوم ، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار في مصر اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 سعر الدولار اليوم في مصر 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء نحو 16.18 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء،  16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم 
سجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.





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