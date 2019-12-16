Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تعلن موعد اعتدال حالة الطقس

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
طقس
طقس
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدر مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار منذ الصباح، حيث قلت كميات السحب، ولا توجد فرصا لسقوط الأمطار على القاهرة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها، حيث ترتفع 3 درجات عن الأمس، فضلا عن هدوء الرياح، منوها بأن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية.

وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية حتى وإن اعتدلت درجات الحرارة، مضيفا أن اعتدال الطقس سيكون له مردود إيجابي على حالة البحرين، وبأن استقرار حالة الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status