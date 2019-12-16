الأرصاد تعلن موعد اعتدال حالة الطقس



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها، حيث ترتفع 3 درجات عن الأمس، فضلا عن هدوء الرياح، منوها بأن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية.



وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية حتى وإن اعتدلت درجات الحرارة، مضيفا أن اعتدال الطقس سيكون له مردود إيجابي على حالة البحرين، وبأن استقرار حالة الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع.



قال الدكتور محمود شاهين، مدر مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار منذ الصباح، حيث قلت كميات السحب، ولا توجد فرصا لسقوط الأمطار على القاهرة.