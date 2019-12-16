مها أحمد تعود بموسم ثان من "ربع دستة ستات" في هذا الموعد

تستعد الفنانة مها أحمد، لتقديم الموسم الثاني من برنامجها "ربع دسته ستات"، وشاركت الفنانه مها أحمد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من برومو البرنامج، وأرفقت عليه تعليقا قائله:"بسم الله ماشاء الله ولاقوة الا بالله. ربنا يكرمنا ان شاء الله. دعواتكم . ربع دستة ستات الموسم التانى. الخميس والجمع من كل اسبوع الساعه ٧،٣٠ على قناة المحور".



وحاز المنشور علي أعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين فرحوا بهذا الخبر، وجاءت تعليقات كالتالي:" مبروك تستاهلي كل الخير، وحشتيني اوي، هنستناكي، ان شاء الله تكسري الدنيا، الف مبروك يا مها."



يذكر أن برنامج "ربع دسته ستات" تم إذاعة الموسم الأول في 2014، والبرنامج متنوع شامل لكل نواحي الحياة اﻻجتماعية والثقافية وأيضَا المطبخ، ويناقش كافه المواضيع الخاصه بالمرأة والأسرة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي عرض على القناة الأولى الفضائية المصرية، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية؛ بتواجد مجموعة من الفنانين ومقدمي البرامج المشاهير.



جدير بالذكر أن الفنانه مها أحمد خطفت الأنظار في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي"، بإطلالة مميزة وفستان يحمل اللون الفضي، حيث قامت بتقديم الحفل في دورته الاولي بحضور عدد من المكرمين والفنانين.



